ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия включи дъщерята на Борис Немцов в регистъра ...

Времето София 18° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23665864 www.24chasa.bg

Ад на "Тракия": Две верижни катастрофи до Цалапица, камиони и кола се удариха преди Пловдив (Видео, Снимки)

Никола Михайлов

[email protected]

1096
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
4 коли са се ударили покрай Цалапица. Снимка: Никола Михайлов

Според очевидци има ранени, шофьори карат между блъснатите автомобили

Истински ад преживяват шофьорите в пловдивския участък на автомагистрала "Тракия". Към момента три катастрофи ограничават движението в тази част от аутобана, съобщиха от МВР. 

И трите инцидента са станали в посока Бургас. Два товарни и един лек автомобил са се ударили в района на 114 км, малко преди отбивката за "Голямоконарско шосе". По предварителни данни медицинска помощ е оказана на пътник от колата. 

Другите две катастрофи са през около километър покрай пътен възел "Цалапица". "Пътувайки от София към Пловдив, първо попаднахме на 4 блъснати автомобила. Останали са в дясната и в аварийната лента и трябва да се кара само в изпреварващата", разказаха пред "24 часа" очевидци. По думите им жена кървяла, но от МВР все още няма информация за пострадали при този инцидент. 

Според очевидци има ранени при катастрофата между 4 коли.
Според очевидци има ранени при катастрофата между 4 коли. Снимка: Никола Михайлов

Подминавайки първата верижна катастрофа, шофьорите се натъквали на втора, при която са пострадали три автомобила. Два са застанали в лявата лента, а един - в изпреварващата, като трафикът пъпли между тях. Вижда се, че материалните щети са сериозни. 

Жена излиза от един от пострадалите автомобили.
Жена излиза от един от пострадалите автомобили. Снимка: Никола Михайлов
Еърбегът на колата е отворен.
Еърбегът на колата е отворен. Снимка: Никола Михайлов
Снимка: Никола Михайлов
Материалните щети са сериозни.
Материалните щети са сериозни. Снимка: Никола Михайлов

4 коли са се ударили покрай Цалапица.
Според очевидци има ранени при катастрофата между 4 коли.
Жена излиза от един от пострадалите автомобили.
Еърбегът на колата е отворен.
Материалните щети са сериозни.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Защо поети и държавници не забравиха “праха на Самуила”