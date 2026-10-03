Добри са условията за туризъм в планините

Условията за туризъм в планините са добри, съобщиха от ПСС. Времето е ясно, като в най-високите части на планините има умерен вятър. Температурите са от 0 до 6 градуса.

През изминалата нощ не е имало сигнали за инциденти в планините, допълниха от спасителната служба, предаде БТА.

Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, в Източна България - до силен вятър от изток-североизток, според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

Максималните температури ще са между 18° и 23°, в София - около 19°. В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина на страната. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.