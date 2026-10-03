Слънчеви дни и хладни сутрини в началото на октомври

През нощна ще бъде ясно. В източните райони от страната и в Източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северозапад, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3° и 8°, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана. Атмосферното налягане още малко ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца.

Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, в Източна България от север-североизток, в югоизточните райони - до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще бъдат между 20° и 25°, в София - около 22°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от север-североизток, по южното крайбрежие - до умерен. Максималните температури ще бъдат 19°-22°. Температурата на морската вода ще бъде 20°-21°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала, но с тенденция на отслабване.

В планините също ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 7°, пише БТА.

През първите дни от новата седмица времето ще бъде слънчево, във вторник - с временни увеличения на високата облачност. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, а в източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат от 1°-2° в отделни котловини в Западна България до 10°-12° по Черноморието, а максималните ще бъдат между 20° и 25°.