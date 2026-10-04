Слънчево и ветровито ще бъде времето на 4 октомври

Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, в Източна България от север-североизток, в югоизточните райони - до умерен. Максималните слабо ще се повишат и ще са между 20° и 25°, в София - около 22°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от север-североизток, по южното крайбрежие – до умерен. Максималните температури ще бъдат 19°-22°. Температурата на морската вода е 20°-21°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала, но с тенденция на отслабване, пише БТА.

В планините също ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 7°.