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Ясно, но студено е във високите части на планините

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Добри са условията за туризъм в българските планини. Снимката е илюстративна.

Условията за туризъм в планините са добри, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст. Времето е ясно, слънчево и тихо, като в района на връх Ботев има слаб вятър. Температурите са в диапазон от около 3 до 4 градуса в курортите.

Студено е във високите части на планините, затова туристите следва да са добре облечени, посъветваха от ПСС.

Съоръженията по курортите са в профилактика и не работят, с изключение на седалковия лифт „Рилски езера“.

През изминалото денонощие Спасителната служба е помогнала на група туристи, която се е изгубила в района на връх Ботев. Те са били упътени до колата си от планинските спасители.

Според прогнозата за времето на  Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 7°.

Добри са условията за туризъм в българските планини. Снимката е илюстративна.

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