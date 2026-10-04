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Временно спряха движението около Новаково заради катастрофа

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Катастрофа Снимка: Pixabay

Временно е ограничено движението по път II-58 Новаково - Кърджали в района на Новаково. Причината за това е катастрофа, съобщават от АПИ. Шофьорите изчакват на място.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Катастрофа Снимка: Pixabay

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