Временно спряха движението около Новаково заради катастрофа

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Временно е ограничено движението по път II-58 Новаково - Кърджали в района на Новаково. Причината за това е катастрофа, съобщават от АПИ. Шофьорите изчакват на място.