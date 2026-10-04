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Колите минават двупосочно в една лента край Стежерово заради катастрофа

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Катастрофа Снимка: Pixabay

Колите минават двупосочно в една лента край Стежерово заради катастрофа. Промяната в движението по път III-3002 Стежерово - Българене е временна, съобщават от АПИ. Движението се регулира от пътна полиция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Катастрофа Снимка: Pixabay

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