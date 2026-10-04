"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Колите минават двупосочно в една лента край Стежерово заради катастрофа. Промяната в движението по път III-3002 Стежерово - Българене е временна, съобщават от АПИ. Движението се регулира от пътна полиция.