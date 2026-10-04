Катастрофа на магистрала "Тракия" към София, движението е в една лента

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Временно движението е в една лента при км 33 на АМ "Тракия" в посока София поради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Изпреварващата лента е ограничена, движението се осъществява в активната лента. Участъкът се регулира от пътна полиция.