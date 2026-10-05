Гръцка разядка фава

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КОЙ ГОТВИ
Гръцката фава е едно от най-емблематичните ястия на Средиземноморието, пише ни Анелия Терзиева. И уточнява, че се приготвя от жълт разполовен грах, който се вари до пълно омекване и се разбива на гладко пюре.
ПРОДУКТИ
250 г жълт сух грах, 1/2 глава лук, 2-3 скилидки чесън, пресен сок от половин лимон, 3-4 с.л. добре изцедени каперси, 50 мл зехтин екстра върджин плюс допълнително за сервиране, около 700 мл вода, сол и прясно смлян черен пипер на вкус
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Изплакваме добре жълтия грах под студена течаща вода в цедка, докато водата стане напълно бистра. Слагаме го в дълбока тенджера, добавяме едната глава нарязан на едро лук и скилидките чесън и заливаме с водата.
Варим на среден огън, като отстраняваме образувалата се пяна на повърхността с решетъчна лъжица. Когато се поеме цялата вода и грахът е сварен, отстраняваме от котлона. Слагаме зехтина и лимоновия сок.
Пасираме сместа с ръчен пасатор или в блендер, докато получим напълно гладко копринено пюре. Подправяме със сол и черен пипер на вкус. (Ако фавата изглежда малко рядка, не се притеснявайте – тя се сгъстява значително при изстиване).
Размазваме топлата или със стайна температура фава в плитка чиния. Отгоре поръсваме със зехтин и каперси и сервираме с топъл хляб или крекери.