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Слънчево и ветровити време ни очаква ни 5 октомври

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Ветровито време ни очаква СНИМКА: Pixabay

Днес ще бъде слънчево, след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21° и 26°, в София - около 23°.

По Черноморието ще бъде слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Ще духа умерен вятър от североизток, в следобедните часове – от изток. Максималните температури ще бъдат 19°-20°, колкото е температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, пише БТА. 

В планините също ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 11°.

Ветровито време ни очаква СНИМКА: Pixabay

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