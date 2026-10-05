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Православен календар за 5 октомври

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Православен календар СНИМКА: Архив

Неделя подир Въздвижение. Св. мчца Харитина. Св. свщмчк Дионисий, еп. Александрийски. 

Св. мчца Харитина впечатлявала с красота, кротост, целомъдрие и светлата си вяра в Бога. При гонението срещу християните девойката била изправена на съд и измъчвана. Тъй като не могли да сломят вярата , я осъдили на обезчестяване. Тя се помолила на Бога това да не се случи и издъхнала, запазвайки непорочността си. Тялото на света Харитина било хвърлено в морето, но вълните го изхвърлили на брега и християните го погребали с благоговение.

Православен календар СНИМКА: Архив

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