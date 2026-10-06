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Домашни кокосови бонбони

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Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ 

“Предлагам бърза и лесна рецепта за приготвяне на кокосови бонбони тип “Рафаело” в здравословен вариант”, ни пише Наталия Панчева.

ПРОДУКТИ 

300 г нискомаслена извара, 50 г кокосово брашно, 50 г протеин на прах, 1 с.л. еритритол на прах (или друг натурален подсладител), бланширани белени бадеми - за всеки бонбон по 1 бр., кокосови стърготини за овалване

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

Слагаме нискомаслената извара, кокосовото брашно, протеина и еритритола в блендер.

Блендираме ги за кратко до получаването на гладка лепкава смес. От нея с ръце оформяме бонбони, като в средата на всеки слагаме по един бадем.

Овалваме бонбоните в кокосовите стърготини и ги оставяме в хладилник за поне 30 минути.

 

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