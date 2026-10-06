Домашни кокосови бонбони

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КОЙ ГОТВИ

“Предлагам бърза и лесна рецепта за приготвяне на кокосови бонбони тип “Рафаело” в здравословен вариант”, ни пише Наталия Панчева.

ПРОДУКТИ

300 г нискомаслена извара, 50 г кокосово брашно, 50 г протеин на прах, 1 с.л. еритритол на прах (или друг натурален подсладител), бланширани белени бадеми - за всеки бонбон по 1 бр., кокосови стърготини за овалване

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Слагаме нискомаслената извара, кокосовото брашно, протеина и еритритола в блендер.

Блендираме ги за кратко до получаването на гладка лепкава смес. От нея с ръце оформяме бонбони, като в средата на всеки слагаме по един бадем.

Овалваме бонбоните в кокосовите стърготини и ги оставяме в хладилник за поне 30 минути.