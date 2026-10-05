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Сухи треви горят при км 146 на "Струма"

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Шофьорите да се движат с повишено внимание при км 146 на АМ "Струма" в двете посоки, поради горящи треви извън сервитута на пътя, съобщиха от АПИ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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