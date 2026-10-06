Слънчево и с температури до 26 градуса във вторник

Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, за София - около 23°.

Над Черноморието ще има значителна висока и средна облачност. Сутринта ще духа слаб западен вятър, а в следобедните часове – умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 23°. Температурата на морската вода е около 20°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, по най-високите части – умерен от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 10°, съобщи БТА.

В сряда и четвъртък ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, по-плътна през първия ден. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, по-добре изразен в източната половина от страната. Температурите бавно ще се повишават и минималните в четвъртък ще бъдат между 4° и 9°, по Черноморието до 12°, максималните - между 23° и 28°.