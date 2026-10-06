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Жълт код за слана е обявен в 24 области в страната

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снимка:НИМХ

Жълт код за слана е издаден за 24 области в страната, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си. 

Предупреждението е в сила за областите: Видин, Ловеч, Перник, Кюстендил, Софийска област, София-град, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Габрово, Сливен, Ямбол и за част от областите Монтана, Благоевград, Враца, Плевен, Велико Търново, Добрич, Търговище, Разград и Шумен. 

Според прогнозата за времето днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, за София - около 23°, съобщава БТА.

 

снимка:НИМХ

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