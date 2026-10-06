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Проф. Георги Рачев: Топло до петък, не палете огън навън

2016
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Проф. Георги Рачев КАДЪР: bTV

    До петък времето ще е много топло - в Русе и Плевен до 28-29 градуса, коментира проф. Георги Рачев по Би Ти Ви. В дните дотогава не палете огън навън, посъветва той.

В Западна Европа ще е сравнително хладно за сезона. В Централната част на Европа максималните температури са едва 13-14 градуса.По-хладната климатична вълна ще окъпе Рим.

В София надвечер в петък може да завали. От понеделник до другата неделя - 18-20 градуса през деня.

Пловдив:  остава хубаво времето - 9-21 градуса. Няма да има мъгли.

Стара Загора: Като в Пловдив 9-22 градуса.

Днес сутринта Варна е най- топлият град в България - 18,5 градуса. До събота е възможен слаб  валеж. Очакваме 13-14 градуса сутрин, 18-19 през деня.

Русе: 29 градуса в петък, абсолютен връх на затопляне, после малко по-хладна есен, но слънчева.

Плевен: 28 гладуса в петък,  два-три дни захлаждане и следват 20-21 градуса през деня през цялата следваща седмица., прогнозира проф. Рачев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Проф. Георги Рачев КАДЪР: bTV

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