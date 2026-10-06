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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23681535 www.24chasa.bg

Натоварен е трафикът на "Капитан Андреево"

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ГКПП Капитан Андреево Снимка: Снимка: Архив

Интензивен е трафикът на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево" на границата с Турция на изход за товарни автомобили, съобщава на сайта си Главна дирекция „Гранична полиция" на МВР. На граничните пунктове с Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален.

На границата с Румъния на всички гранични преходи се преминава нормално. Поради ниското ниво на река Дунав фериботните връзки, обслужващи граничните преходи „Оряхово - Бекет" и „Свищов - Зимнич" временно не работят.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През преходите „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили, напомнят от „Гранична полиция", пише БТА.

ГКПП Капитан Андреево

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