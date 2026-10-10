ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Номинирана за "Еми" разследваща журналистка напуск...

Времето София 20° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23682328 www.24chasa.bg

Къщата като оазис: как домът може да бъде убежище в забързаното ежедневие advertorial icon

1664
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Еднофамилна къща на остров Парос

Три проекта на студио Simple Architecture показват как една къща може да бъде проектирана не само според функцията, но и според светлината, гледките и начина, по който искаме да живеем

Проектирането на една къща започва с функцията, но не свършва с нея. След квадратурите и разпределението идват въпросите за светлината, гледките, уединението и връзката с природата. Има значение не само колко са помещенията, а как са свързани помежду си, как дневната светлина достига до тях и как домът се отнася към конкретния терен.

Това е особено важно при частните домове, където архитектурата е пряко свързана с начина на живот. В проектите на Simple Architecture домът е разглеждан и като място за отдръпване от шума и напрежението на ежедневието, в което човек може да се уедини и да се откъсне от динамиката навън.

Природата е важна част от това усещане. Когато архитектурата не се опитва да се конкурира с нея, светлината, растителността, небето и гледките естествено се превръщат в част от интериора. Пространството се променя с движението на слънцето, с времето и със сезоните, а това му придава различно усещане през целия ден и в различните периоди на годината. Вместо да бъде просто фон, външната среда става част от начина, по който домът се преживява.

Domino house
Domino house

Domino House

Domino House в София е интересен пример как това може да се случи в гъсто застроена градска среда.  Къщата е разположена върху парцел от едва 300 кв. м., заобиколен от високи жилищни сгради. Вместо ограниченията на мястото да бъдат прикрити, те се превръщат в основа на архитектурното решение. Проектът организира къщата като последователност от пространства с различни ориентации, които рамкират разнообразни гледки навън.

Domino house
Domino house

Дневната е с двойна височина и директна връзка с градината, докато спалнята има собствен вътрешен двор – малко пространство за усамотение и почивка. Белите повърхности, матираното стъкло и текстилът са избрани, за да направят пространството по-светло и да оставят фокуса върху зеленината навън.

Domino house
Domino house

Villa Bianca

При Villa Bianca в Созопол отправната точка е различна. Къщата е съществуваща сграда, която е изцяло трансформирана визуално. Предишната архитектура е имитирала традиционната архитектура на Созопол с множество скатни покриви, керемиди и тъмни цветове. Новият проект съзнателно поема в обратната посока.  

Villa Bianca
Villa Bianca

Villa Bianca
Villa Bianca

Вместо да добавя още визуална информация към мястото, арх. Александър Йончев от Simple Architecture редуцира геометрията и изгражда светла, монохромна среда, доминирана от гледката към морето.

Villa Bianca
Villa Bianca

Еднофамилна къща на остров Парос

Проектът за къщата е развит изцяло под нивото на терена. Решението е продиктувано от комбинация от условия – ограниченията за надземно застрояване, силното слънце и липсата на естествена защита от него и желанието за по-голяма уединеност. Зелен покрив подпомага естествения микроклимат и прави къщата почти незабележима отвън, сливайки я с околния хълм. 

Еднофамилна къща на остров Парос
Еднофамилна къща на остров Парос

Домът е проектиран от отделни жилищни модули, всеки от които разполага със свои собствен вътрешен двор. Тук архитектурата не се опитва да създаде панорамна гледка там, където природата не я предлага. Вместо това тя създава собствени пространствени оазиси. Именно тук идеята за дома като убежище става най-буквална. Къщата не се стреми да бъде доминиращ обект в пейзажа, а да създаде собствен, по-тих свят вътре в него.

 Трите проекта са в различен контекст – градска среда, Черноморието и гръцки остров, но и в трите домът е проектиран около начина, по който ще бъде обитаван. Функционалното разпределение, материалите и детайлите не са самоцел, а част от по-голямата задача да се създаде спокойна и хармонична среда за ежедневието.

И в трите случая архитектурата остава достатъчно сдържана, за да даде пространство на самия живот в дома. Вместо да търси визуален ефект, тя се съобразява с мястото и неговите особености и превръща светлината, природата и гледките в неизменна част от пространството.

Еднофамилна къща на остров Парос
Domino house
Domino house
Domino house
Villa Bianca
Villa Bianca
Villa Bianca
Еднофамилна къща на остров Парос
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Идеален дом

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини