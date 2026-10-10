Три проекта на студио Simple Architecture показват как една къща може да бъде проектирана не само според функцията, но и според светлината, гледките и начина, по който искаме да живеем



Проектирането на една къща започва с функцията, но не свършва с нея. След квадратурите и разпределението идват въпросите за светлината, гледките, уединението и връзката с природата. Има значение не само колко са помещенията, а как са свързани помежду си, как дневната светлина достига до тях и как домът се отнася към конкретния терен.

Това е особено важно при частните домове, където архитектурата е пряко свързана с начина на живот. В проектите на Simple Architecture домът е разглеждан и като място за отдръпване от шума и напрежението на ежедневието, в което човек може да се уедини и да се откъсне от динамиката навън.

Природата е важна част от това усещане. Когато архитектурата не се опитва да се конкурира с нея, светлината, растителността, небето и гледките естествено се превръщат в част от интериора. Пространството се променя с движението на слънцето, с времето и със сезоните, а това му придава различно усещане през целия ден и в различните периоди на годината. Вместо да бъде просто фон, външната среда става част от начина, по който домът се преживява.

Domino house

Domino House



Domino House в София е интересен пример как това може да се случи в гъсто застроена градска среда. Къщата е разположена върху парцел от едва 300 кв. м., заобиколен от високи жилищни сгради. Вместо ограниченията на мястото да бъдат прикрити, те се превръщат в основа на архитектурното решение. Проектът организира къщата като последователност от пространства с различни ориентации, които рамкират разнообразни гледки навън.

Domino house

Дневната е с двойна височина и директна връзка с градината, докато спалнята има собствен вътрешен двор – малко пространство за усамотение и почивка. Белите повърхности, матираното стъкло и текстилът са избрани, за да направят пространството по-светло и да оставят фокуса върху зеленината навън.

Domino house

Villa Bianca

При Villa Bianca в Созопол отправната точка е различна. Къщата е съществуваща сграда, която е изцяло трансформирана визуално. Предишната архитектура е имитирала традиционната архитектура на Созопол с множество скатни покриви, керемиди и тъмни цветове. Новият проект съзнателно поема в обратната посока.

Villa Bianca

Villa Bianca

Вместо да добавя още визуална информация към мястото, арх. Александър Йончев от Simple Architecture редуцира геометрията и изгражда светла, монохромна среда, доминирана от гледката към морето.

Villa Bianca

Еднофамилна къща на остров Парос

Проектът за къщата е развит изцяло под нивото на терена. Решението е продиктувано от комбинация от условия – ограниченията за надземно застрояване, силното слънце и липсата на естествена защита от него и желанието за по-голяма уединеност. Зелен покрив подпомага естествения микроклимат и прави къщата почти незабележима отвън, сливайки я с околния хълм.

Еднофамилна къща на остров Парос

Домът е проектиран от отделни жилищни модули, всеки от които разполага със свои собствен вътрешен двор. Тук архитектурата не се опитва да създаде панорамна гледка там, където природата не я предлага. Вместо това тя създава собствени пространствени оазиси. Именно тук идеята за дома като убежище става най-буквална. Къщата не се стреми да бъде доминиращ обект в пейзажа, а да създаде собствен, по-тих свят вътре в него.

Трите проекта са в различен контекст – градска среда, Черноморието и гръцки остров, но и в трите домът е проектиран около начина, по който ще бъде обитаван. Функционалното разпределение, материалите и детайлите не са самоцел, а част от по-голямата задача да се създаде спокойна и хармонична среда за ежедневието.

И в трите случая архитектурата остава достатъчно сдържана, за да даде пространство на самия живот в дома. Вместо да търси визуален ефект, тя се съобразява с мястото и неговите особености и превръща светлината, природата и гледките в неизменна част от пространството.