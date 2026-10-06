До 28° в страната утре, дъжд се очаква в петък

През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). В западната половина от страната ще бъде почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат в широки граници, от 0° на места по високите западни полета и в котловините, където има условия за слани, до 13°-14° по Черноморието, в София – около 6°. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, в София – около 24°.

Атмосферното налягане още ще се понижи и ще се доближи до средното за месеца.

По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево. След обяд от север високата облачност ще се увеличи. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат в интервала 21°-24°. Температурата на морската вода е 19°-20°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от североизток, в масивите от Западна България временно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 11°, пише БТА.

В четвъртък ще бъде предимно слънчево, след обяд над Западна България с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – между 23° и 28°. В петък от запад ще започне увеличение на облачността и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали дъжд, възможно е и да прегърми. Вятърът ще е южен, в Източна България и на север от планините предимно умерен. Температурите още малко ще се повишат и дневните ще достигнат 24°-29°.