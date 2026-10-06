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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23684013 www.24chasa.bg

Аварирал камион затруднява движението по пътя Бургас - Варна край Баня

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Временно движението при км 189 по път I-9 Бургас - Варна в района на Баня се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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