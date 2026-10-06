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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23684426 www.24chasa.bg

Катастрофа затруднява движението при км 22 на "Тракия" към София

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Полиция. СНИМКА: Архив Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Временно движението при км 22 на АМ "Тракия" в посока София се осъществява в изпреварваща лента заради катастрофа, съобщиха от АПИ. 

Трафикът се регулира от "Пътна полиция". Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция. СНИМКА: Архив

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