Катастрофа затруднява движението при км 22 на "Тракия" към София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението при км 22 на АМ "Тракия" в посока София се осъществява в изпреварваща лента заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция". Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.