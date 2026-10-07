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КОЙ ГОТВИ

“Мелиджано е традиционна разядка от Северна Македония, популярна на Балканите и в Средиземноморието. Името ѝ идва от италианската дума melanzane (патладжан)”, ни пише Пепа Стоева.

ПРОДУКТИ

6 кг червени чушки, 3 кг патладжан, 2 ч.ч. олио, 1 ч.ч. захар, 1 ч.ч. оцет, сол на вкус, 3-4 скилидки чесън, 1 бурканче фина горчица (250 г)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Почистваме чушките от семената и заедно с патладжаните ги печем, задушаваме и белим.

Посоляваме патладжана и го оставяме на наклонена повърхност да се отцеди. Мелим го на ситно . Слагаме го в тава заедно с олиото и оцета, солта и захарта. Печем във фурната, за да може зеленчуците да се изварят и задушат.

Изваждаме тавата от фурната, когато сместа стане гъста и при бъркане с лъжицата остава дълбока следа.

Оставяме за 10-15 минути да се охлади. Прибавяме горчицата и пасираните скилидки чесън и разбъркваме много хубаво.

Пълним бурканчетата с готовото мелиджано и ги затваряме добре с капачките. Стерилизираме за 10-15 минути. Изваждаме ги и ги обръщаме върху капачките.