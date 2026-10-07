На 7 октомври рожден ден имат

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Стефан (Теди) Москов, режисьор

Асен Ягодин, банкер, заместник главен изпълнителен директор и член на УС на Пощенска банка

Анастасия Ингилизова, актриса

Адв. Борислав Боянов, управляващ съдружник в “Боянов и Ко”, президент на Асоциацията на почетните консули в България, почетен генерален консул на Малта в България

Георги Ушев, съдия в Апелативния съд - София, бивш председател на Апелативния специализиран наказателен съд

Валентин Василев, председател на Българо-германския форум, бивш министър на околната среда

Христо Димитров, хореограф и режисьор, създател и продуцент на ансамбъл “Българе”

Д-р Владимир Иванов, началник на Отделението по ортопедия и травматология в УМБАЛ “Софиямед”

Златозара Савчева, ръководител “Информационни и комуникационни технологии” в УМБАЛ “Софиямед”

Доц. д-р Десислав Врачански, началник на Отделението по гръдна хирургия в УМБАЛ “Софиямед”

Део (Деян Славчев), тв водещ

Иван Радоев-син, актьор

Кристина Янева, актриса