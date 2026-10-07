Облачно и топло време ни очаква на 7 октомври

Днес от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната ще бъде почти тихо, а в източната – ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат в широки граници, от 0° на места по високите западни полета и в котловините, където има условия за слани, до 13°-14° по Черноморието, в София – около 6°. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, в София – около 24°, пише БТА.

По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево. След обяд от север високата облачност ще се увеличи. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 21°-24°. Температурата на морската вода е 19°-20°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от североизток, в масивите от Западна България временно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 11°.