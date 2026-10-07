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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23688512 www.24chasa.bg

Нормален трафик на границите, само към Турция е интензивно движението

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ГКПП Капитан Андреево Снимка: Снимка: Архив

Нормален е трафикът на повечето гранични контролно-пропускатели пунктове в страната с едно изключение - на ГКПП "Капитан Андреево", на изход за товарни автомобили, е интензивен.

На границата с Румъния движението е нормално на всички преходи. От 10 юли фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно преустановява работа поради ниското ниво на река Дунав. От 21 юли фериботната връзка, обслужваща граничния преход Свищов-Зимнич, временно преустановява работа заради ниското ниво на Дунав. 

На границата с Гърция преминаването е нормално на всички преходи. През "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. 

През преходите "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Република Северна Македония и със Сърбия трафикът е нормален на всички ГКПП, съобщи БТА. 

ГКПП Капитан Андреево

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