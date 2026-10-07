Добри са условията за туризъм в планините днес

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Условията за туризъм в планините са добри, съобщиха от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст. Времето е тихо, ясно, слънчево.

Няма регистрирани инциденти с туристи в планините за последното денонощие.

Прогнозата за времето е за предимно слънчево време в планините. Ще духа слаб вятър от североизток, в масивите от Западна България временно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 11°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.