Временно променят движението по "Тракия" край Пловдив в четвъртък

Утре - 8 октомври, за подмяна и поставяне на тол камери временно ще се променя организацията на движение при 137-и км на АМ „Тракия", в района на Трилистник, област Пловдив. Дейностите ще се изпълняват от 11:30 ч. в платното в посока Бургас, като при изпълнение на планираните работи ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира водачите на моторни превозни средства да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват поставената пътна сигнализация и указанията на екипите на пътна полиция.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.