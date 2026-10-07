На 9 октомври започва ремонт на мост на път Кърджали - Маказа

На 9 октомври /петък/ започва ремонт на фуги на мостово съоръжение при 373-и км на път I-5 Кърджали - Маказа, в района на с. Върбен. По време на ремонтните работи преминаването по съоръжението над р. Върбица ще е двупосочно в една лента, като трафикът ще се пропуска регулирано със светофар, при ограничение на скоростта до 40 км/ч.

След края на планираните дейности при 373-и км, в района на с. Върбен, ще се ремонтират и фугите на съоръжение при 363-и км на първокласния път в района на с. Птичар. При изпълнението им движението по съоръжението ще е двупосочно в една лента, при ограничение на скоростта до 40 км/ч и ще се пропуска регулирано със светофар.

Дейностите по съоръженията ще се изпълняват от ДЗЗД „ТРЗП КЪРДЖАЛИ", с което АПИ има договор по ЗОП за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на област Кърджали. Срокът за завършване на ремонтните работи е 3 декември т.г.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да шофират внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.