Есенна кремсупа с кестени

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КОЙ ГОТВИ

“Изпращам ви есенна кремсупа с нежна текстура и заливка с кориандър”, ни пише Марияна Бончева.

ПРОДУКТИ

50 г моркови, 250 г кестени (сварени и почистени от люспите), 1 л зеленчуков бульон, 30 г масло, 15 мл олио, 1 глава лук, 1 стрък целина, 1 картоф, сол и черен пипер на вкус

За заливката:

15-20 г краве масло, 1/2 ч.л. сладък червен пипер, 1 ч.л. счукан или смлян кориандър

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Загряваме маслото и олиото на средно висока температура и запържваме ситно нарязания лук за 2-3 минути до прозрачност. Добавяме ситно нарязаната целина и нарязания на кубчета картоф и задушаваме за няколко минути, като разбъркваме.

Прибавяме почистените и нарязани на кубчета моркови. Слагаме капак и задушаваме за 5-6 минути на по-слаба температура, за да поомекнат.

Сипваме бульона и подготвените кестени и овкусяваме със сол и пипер. Оставяме супата да къкри за около 20 минути.

Отстраняваме я от котлона и изчакваме леко да се охлади, след което пасираме с пасатор или блендер до гладка кремообразна смес. Преди поднасяне правим заливката. В маслото запържваме за около минута кориандъра и червения пипер и добавяме струя от получената смес към кремсупата.