На 8 октомври рожден ден имат

Иво Христов, журналист, заместник министър-председател, бивш евродепутат
Десислава Атанасова, съдия в Конституционния съд
Румен Гунински, кмет на Правец
Главен комисар Антон Златанов, директор на ГД “Гранична полиция”
Лена Бориславова, директор на Института за правосъден мониторинг
Д-р Мариела Топалова, началник на детското отделение в МБАЛ ВЕЛИМЕД, Велинград
Д-р Людмил Гецов, началник на отделение по неврохирургия в МБАЛ “Бургасмед”
Бедо Доганян, председател на НС на “Синергон холдинг”, председател на СД и изпълнителен директора на “Топливо” АД
Ивелина Василева, бивш министър на околната среда и водите
Радка Тончева, член на УС на фондация “Атанас Буров”, бивш изпълнителен директор на ОББ
Митко Събев, бизнесмен
Захари Сираков, бивш футболист, треньор