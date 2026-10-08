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На 8 октомври рожден ден имат

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Иво Христов, журналист, заместник министър-председател, бивш евродепутат

Десислава Атанасова, съдия в Конституционния съд

Румен Гунински, кмет на Правец

Главен комисар Антон Златанов, директор на ГД “Гранична полиция”

Лена Бориславова, директор на Института за правосъден мониторинг

Д-р Мариела Топалова, началник на детското отделение в МБАЛ ВЕЛИМЕД, Велинград

Д-р Людмил Гецов, началник на отделение по неврохирургия в МБАЛ “Бургасмед”

Бедо Доганян, председател на НС на “Синергон холдинг”, председател на СД и изпълнителен директора на “Топливо” АД

Ивелина Василева, бивш министър на околната среда и водите

Радка Тончева, член на УС на фондация “Атанас Буров”, бивш изпълнителен директор на ОББ

Митко Събев, бизнесмен

Захари Сираков, бивш футболист, треньор

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