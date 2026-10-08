Слънчево и топло ще е на 8 октомври

Днес ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25° и 30°, за София – около 26°.

По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат 21°-23°. Температурата на морската вода е 19°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 12°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА.