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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23695317 www.24chasa.bg

Интензивен е трафикът на „Капитан Андреево“ и „Лесово“

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ГКПП Капитан Андреево Снимка: Снимка: Архив

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Капитан Андреево" и „Лесово" на границата с Турция на изход за товарни автомобили, съобщи Главна дирекция „Гранична полиция" на МВР.

На граничните пунктове с Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален.

На границата с Румъния на всички гранични преходи се преминава нормално. Поради ниското ниво на река Дунав фериботните връзки, обслужващи граничните преходи „Оряхово - Бекет" и „Свищов - Зимнич" временно не работят.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През преходите „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили, напомнят от „Гранична полиция".

ГКПП Капитан Андреево

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