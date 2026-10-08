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Условията са подходящи за туризъм в планините

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Билото на Стара планина.

Условията са подходящи за туризъм в планините в страната. В повечето планини времето е ясно, без вятър, а температурите са между три и шест градуса, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст.

Очаква се през деня времето да се задържи хубаво и температурите да се вдигнат, допълниха от ПСС.

Няма регистрирани инциденти с туристи през изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето в планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 12°.

Билото на Стара планина.

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