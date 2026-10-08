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Катастрофа спря трамваите на столичния пл. "Руски паметник"

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КАДЪР: Фейсбук/Ваня Кирчева

Катастрофа е станала на пл. "Руски паметник" в София. Това стана ясно от публикация във фейсбук групата Катастрофи в София. 

Трамваите в района са спрени, твърдят очевидци. 

Засега не е ясно какви са причините за инцидента. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

КАДЪР: Фейсбук/Ваня Кирчева

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