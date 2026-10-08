До 12 октомври превозвачите могат да коригират заявленията си за финансова подкрепа

От днес – 8 октомври, до 12 октомври включително са отворени профилите на превозвачите в Електронната платформа за подаване на заявления за минимална помощ, при които е необходимо да бъдат направени корекции, да бъдат попълнени липсващи данни или да бъдат приложени изискуеми документи. На 7 октомври до тези кандидати по електронна поща са изпратени уведомления с информация какво конкретно е необходимо да бъде направено по вече подаденото заявление. Нужните допълнения могат да бъдат направени в профилите им в Електронната платформа тук.

Сред най-често установените пропуски са липсващи изискуеми документи, неподписани декларации и неточно попълнени данни. Част от неточностите са свързани и с информацията за превозните средства, правото и периодите на ползването им, както и с посочените банкови сметки. Националното тол управление обръща внимание, че достъпът до отворените профили е единствено за извършване на необходимите промени по вече подадените заявления, като нови заявления не могат да бъдат подавани, съобщиха от АПИ.

Припомняме, че до 17 септември транспортните предприятия имаха възможност да кандидатстват за финансова подкрепа по схемата за минимална помощ „Помощ в подкрепа на разходи за поддържане на конкурентоспособността на тежкотоварния автомобилен транспорт в Република България". Приемът на заявления започна на 2 септември и се извършваше изцяло чрез Електронната платформа. За подпомагане на сектора са осигурени до 55 млн. евро с Постановление № 115 на Министерския съвет от 27 август 2026 г. В периода на кандидатстване в системата са регистрирани 4 563 транспортни предприятия с общо 36 747 пътни превозни средства.

Едно предприятие може да получи помощ до 300 000 евро, като в тази сума се отчита и друга минимална помощ, получена от него в рамките на три години. Размерът на помощта, която ще получи всяка фирма, зависи от платените от нея тол такси през 2025 г. След като станат ясни всички допуснати кандидати, общият ресурс по схемата ще бъде разпределен между тях пропорционално на платените такси.

Схемата е насочена към транспортни предприятия, които притежават лиценз за извършване на превоз на товари, чиято основна икономическа дейност е товарен автомобилен транспорт и които отговарят на условията за допустимост. Целта на помощта е да подкрепи тежкотоварния автомобилен транспорт за част от увеличените оперативни разходи и да допринесе за запазване на конкурентоспособността на сектора.