В Дюселдорф отвори врати център, в който водата може да се види, да се пипне и дори да се опита.

Първото нещо, което гостите получават във фоайето на новия център на GROHE в Дюселдорф, не е брошура, а чаша прясно налята вода. Така германският производител на смесители и решения за баня започва разходката си из своето ново пространство, наречено Water Experience Center (Център за водно изживяване).

Над 590 квадратни метра са превърнати в нещо като музей на съвременната баня, но с едно важно предимство: тук всичко може да се пипа и изпробва. Посетителите могат да разгледат смесители в различни цветове и покрития, скрити системи за монтаж зад стената, както и технологии, които намаляват разхода на вода и енергия. Специална зона е отделена за проектни клиенти, например архитекти и строителни фирми, а гъвкаво пространство може да приема обучения и събития.

Най-интересното е, че шоурумът е свързан със спа и фитнес зоната на сградата. Така продуктите от луксозната линия GROHE SPA не стоят зад витрина, а се изпитват в реална среда, от посетители и служители на компанията.

Защо Дюселдорф?

Градът не е избран случайно. Оттук се управлява европейският бизнес на GROHE, която от 2014 г. е част от японската група LIXIL, с около 53 000 служители в над 150 държави.

На откриването присъстваха д-р Кирстен Бендер от икономическото министерство на провинция Северен Рейн-Вестфалия, Thomas Schachner, лидер на LIXIL Europe, и Marc Dobro, който отговаря за Централна Европа. По думите на Шахнер центърът е "централната витрина за целия европейски пазар", където се задават тенденциите в бранша.

Д-р Бендер определи инвестицията като "силен и положителен сигнал" за региона и подчерта, че местните корени и глобалната перспектива могат да вървят ръка за ръка.

Какво означава това за обикновения потребител?

Зад официалните речи стои тенденция, която засяга всеки дом: водата и енергията поскъпват, а производителите търсят начини клиентът да пести, без да усеща компромис с комфорта. Затова компанията залага на технологии за оптимизиране на потреблението и на дизайн, който позволява на всеки да подбере цвят и покритие според стила на дома си.

"Идеята е радостта от водата да не бъде жертвана заради пестенето", обяснява философията на марката Марк Добро. Девизът на компанията е "Pure Freude an Wasser", или "Чиста радост от водата".

Четири стълба

Компанията твърди, че всеки продукт се основава на четири принципа: качество, технологии, дизайн и устойчивост. Именно те са проследени във всяка зона на новия център.