Военна техника ще премине по републиканските пътищата между 9 и 12 октомври

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Личен състав и военна техника от формированията на 2-ра Тунджанска механизирана бригада и 5-о бригадно командване от състава на Сухопътните войски ще се придвижват по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на 9 и на 12 октомври, съобщиха от военното министерство.

Придвижването е във връзка с приключилото им участие в проведени планирани подготовки на учебните полигони „Корен" и „Ново село".

За осигуряване на безопасността, автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на Служба „Военна полиция".