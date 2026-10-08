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Военна техника ще премине по републиканските пътищата между 9 и 12 октомври

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Военна техника. Снимка: Снимка: Архив

Личен състав и военна техника от формированията на 2-ра Тунджанска механизирана бригада и 5-о бригадно командване от състава на Сухопътните войски ще се придвижват по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на 9 и на 12 октомври, съобщиха от военното министерство. 

Придвижването е във връзка с приключилото им участие в проведени планирани подготовки на учебните полигони „Корен" и „Ново село".

За осигуряване на безопасността, автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на Служба „Военна полиция". 

Военна техника.

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