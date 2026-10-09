Мариновани гъби с горчица

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КОЙ ГОТВИ

Димитър Димитров изпраща бърза и лесна рецепта за вкусни мариновани гъби с чесън, копър и горчица. Техният уникален аромат ги прави идеални за предястие.

ПРОДУКТИ

500 г пресни печурки, 1 с.л. горчица, 5 скилидки чесън, 30 мл зехтин, 2 с.л. оцет, 1 к.л. сол, 1 к.л. захар, връзка, пресен копър, щипка млян черен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Измиваме добре гъбите и ги почистваме. Нарязваме ги на две или на четири, ако са по-големи. Ако не са, оставяме ги цели.

Слагаме ги да врат в подсолена вода за около 15 - 20 минути. Отцеждаме ги и ги оставяме да се поохладят, но не напълно.

Смесваме в купа горчицата, зехтина, оцета, солта, захарта, черния пипер, ситно нарязания копър и пресования чесън. Разбъркваме ги до хомогенна смес.

Добавяме още топлите гъби към маринатата и разбъркваме внимателно. Всяка гъба трябва да се потопи и покрие добре.

Покриваме съда и го поставяме в хладилник за поне 2 - 3 часа, а за най-добър резултат - за една нощ, за да се обединят вкусовете.