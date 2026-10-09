На 9 октомври рожден ден имат

Мария Стефанова, актриса
София Христова, председател на Надзорния съвет на ПОД “Алианц България”
Георги Свиленски, член на Изпълнителния съвет на “Непокорна България”
Проф. Пенко Господинов, актьор, преподавател в НАТФИЗ
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Мария Стефанова, актриса
София Христова, председател на Надзорния съвет на ПОД “Алианц България”
Георги Свиленски, член на Изпълнителния съвет на “Непокорна България”
Проф. Пенко Господинов, актьор, преподавател в НАТФИЗ
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!