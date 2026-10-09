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На 9 октомври рожден ден имат

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Мария Стефанова, актриса

София Христова, председател на Надзорния съвет на ПОД “Алианц България”

Георги Свиленски, член на Изпълнителния съвет на “Непокорна България”

Проф. Пенко Господинов, актьор, преподавател в НАТФИЗ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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