Дъждовно и мрачно, но пък топло до 30°

Нова хладна вълна идва през другата седмица, над 2000 метра ще вали сняг

Дъждовно и мрачно, но пък сравнително топло ще е през почивните дни, на места температурите ще достигнат 30 градуса. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

В петък минималните температури ще бъдат 9-10°, в западните райони от 1 до 4, а по Черноморието от 9 до 13°. Денят ще започне с бързо заоблачаване от запад. Следобед облаците ще достигнат Черноморието, а над западните райони ще превалява и прегърмява. През нощта срещу събота на запад ще се задържи дъждовно. Максималните температури ще са от 23 до 28°, около Плевен и Русе до 28-29, по Черноморието- 21-24°. За София минималната температура ще е 3, а максималната - 25°.

В събота минималните температурите ще са от 11 до 16, по Черноморието - до 20°. Денят ще започне с облаци над северните и западните райони и бързо уплътняване на облачността от запад. Следобед над западните райони ще превали за кратко, в северозападните части ще прегръми. Повече слънцe се очакват по Черноморието. През нощта срещу неделя над Западна България ще се задържи облачно. Максималните температури ще са от 24 до 29, около Ямбол до 29-30, а по Черноморието - 21-25°. За София минималната температура ще е 11, максималната - 25°.

Над планините облачността ще е разкъсана, значителна следобед над Западна Стара планина, Рила и Пирин, с превалявания и прегърмявания. Вятърът над 2500 м ще е от югозапад с пулсове до 25 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от 8 до 11, а на 1500 м - от 15 до 18°.

В неделя минималните температури ще са от 11 до 16°. През целия ден облачността ще е значителна, с превалявания на запад. През нощта срещу понеделник валежите ще спират, но ще е облачно. Максималните температури ще са от 21 до 26, около Русе до 29-30. За София минималната температура ще е 12, а максималната - 21-22°. Над планините облачността ще е значителна следобед над Западна Стара планина, над Рила и над Пирин. Ще вали и гърми. Максималните температури над 2500 м ще са от 5 до 8, а на 1500 м - от 13 до 15°.

В понеделник ще се задържи облачно, но без валежи. Нова хладна вълна от запад ще донесе валежи през следващите дни. Във вторник ще вали в Западна и в Централна България, а над 2000 м дъждът ще преминава в сняг.