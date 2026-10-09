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Слънчево с превалявания ще бъде времето на 9 октомври

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Слънчево с превалявания ще бъде времето на 9 октомври СНИМКА: Pixabay

Днес над страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България и по Северното Черноморие все още от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София – около 26°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 22°-26°. Температурата на морската вода е 19°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, съобщава БТА. 

В планините ще преобладава слънчево време, но през деня облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 13°.

Слънчево с превалявания ще бъде времето на 9 октомври СНИМКА: Pixabay

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