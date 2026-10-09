Интензивно е движението на „Капитан Андреево“ за товарни автомобили

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Интензивно е движението на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“ на границата с Турция на изход за товарни автомобили. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) на сайта си. Информацията за трафика по границите е към 6:00 часа.

Нормален е трафикът на граничните преходи с Румъния. Граничните власти припомнят, че фериботните връзки, обслужващи граничните преходи „Оряхово-Бекет“ и „Свищов-Зимнич“ преустановиха работа поради ниското ниво на Дунав, пише БТА.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи и с Гърция. През преходите „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На всички гранични контролно-пропускателни пунктове със Сърбия и Република Северна Македония движението е нормално.