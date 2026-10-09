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Проф. Георги Рачев: Дунав продължава да се понижава, не съм виждал толкова ниски нива

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Проф. Георги Рачев КАДЪР: bTV

"И събота, и неделя ще бъде хубаво времето", заяви в "Тази сутрин" по bTV климатологът проф. Георги Рачев.

И допълни: "От тази седмица - по-влажно и по-дъждовно, но не и много по-студено ще бъде, защото минималните температури ще бъдат по-високи, а максималните ще се понижат с около 10 градуса".

"В България в западните райони ще прикапе, ще бъде облачно, на изток ще си бъде топло. Хладен въздух през вторник и сряда ще нахлуе хладен въздух над Черно море и дано да предизвикат тези стопански валежи, които хората очакват - но те могат да се изместят и към Гърция", каза още проф. Рачев.

По думите му "в Западна България има вероятност по високите места да превали сняг".

"Дунав продължава да се понижава - не съм го виждал толкова нисък. Преди дни в Будапеща отчетоха абсолютния минимум", отбеляза той.

И допълни, че се очаква "максималните температури в София да не достигнат 15 градуса".

Проф. Рачев обясни, че "Пловдив продължава да грее - 28 градуса вчера, днес също ще бъде топло. Неделя и понеделник ще пробие този студен въздух, но там ще е по-топло".

"На морето продължават да са високи температурите. 27 - 28 градуса тези дни там - подходящо за разходка".

Проф. Георги Рачев КАДЪР: bTV

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