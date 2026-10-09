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Движението на мост по пътя Кърджали – Маказа ще се осъществява двупосочно в една лента

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Движението по пътя Кърджали – Маказа ще се осъществява двупосочно в една лента Снимка: Ненко Станев

Двупосочно в една лента ще се осъществява движението по главния път I-5 Кърджали – Маказа при километър 373, в района на село Върбен, съобщава Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Причината е ремонт на фуги на мостово съоръжение над река Върбица. Трафикът ще се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 километра в час.

След края на планираните дейности ще се ремонтират фугите и на друго съоръжение, отново по първокласния път. То е при километър 363, в района на село Птичар. Движението по съоръжението отново ще се осъществява двупосочно в една лента при ограничение на скоростта до 40 километра в час. И там ще бъде използван светофар за регулирано пропускане на трафика.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да шофират внимателно, като спазват необходимата дистанция, пише БТА.

Срокът за завършване на ремонтните работи е 3 декември, уточняват от АПИ. Дейностите ще се изпълняват от ДЗЗД „ТРЗП КЪРДЖАЛИ“, с което АПИ има договор по Закона за обществените поръчки за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на област Кърджали.

Освен в посочените участъци, ремонтни дейности по републиканския път I – 5 Кърджали – Маказа се извършват и в района на село Черноочене, отново по задание на АПИ. 

Движението по пътя Кърджали – Маказа ще се осъществява двупосочно в една лента

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