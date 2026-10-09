Катастрофа затруднява движението по пътя Смолян – Девин

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Катастрофа между два леки автомобила затруднява движението по републиканския път Смолян – Девин, в района на Смолянските езера. При инцидента няма пострадали, съобщи пред БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Смолян Елена Стоилова.

Пътнотранспортното произшествие е станало около 10:00 часа на един от завоите в участъка със серпентини край Смолянските езера. Сблъскали са се два леки автомобила – „Рено“ и „Лада“.

На мястото има полицейски екип, който регулира движението. Причините за катастрофата се изясняват.