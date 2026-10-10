Слънчево с вероятност за валежи ще бъде времето на 10 октомври

Днес ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. Ще бъде почти тихо, около и след обяд в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от североизток, а в Източна България – от юг-югоизток. Остава топло с максимални температури между 25° и 30°, за София - около 26°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд ще бъде почти тихо, след обяд ще се появи слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 25°. Температурата на морската вода е около 20°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, пише БТА.

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над масивите в Западна България ще има по-значителни увеличения на облачността. На места ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°.