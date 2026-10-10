На изток - лято и в неделя, на запад - започва да вали, интензивно и с гръмотевици на места

След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде от юг-югоизток, предимно слаб. В сутрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в София – около 12°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. (НИМХ)

Атмосферното налягане ще се понижи и ще бъде значително по-ниско от средното за месеца.

Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана – висока и средна. Ще духа умерен до силен предимно южен вятър и температурите ще се задържат високи – дневните ще достигат 27°-29°. Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд, на отделни места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20°-22°, в София – около 21°. След обяд вятърът ще се ориентира от северозапад.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 25°. Температурата на морската вода е около 20°. Вълнението на морето ще бъде два бала.

Над планините в Западна България облачността ще е значителна с валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над масивите от източната половина от страната ще бъде с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа умерен, на места по северните склонове и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра – около 11°.

През нощта срещу понеделник и в понеделник, с преминаване на студен атмосферен фронт, от запад на изток на много места в страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните - между 17° и 22°.

Във вторник, след временно спиране, отново на много места в страната ще има валежи. Остава повишена вероятността в отделни райони, главно в Източна България, да са временно интензивни и значителни по количество. С умерен, в източните райони силен северен вятър застудяването ще продължи.