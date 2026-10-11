Православен календар за 11 октомври, вижте кой има имен ден днес

4 Неделя след Неделя подир Въздвижение - на св. Отци от VII Вселенски събор. Св. апостол и дякон Филип. Преп. Теофан Начертаний, еп. Никейски

Филип бил родом от Кесария Палестинска. Когато го избрали за дякон, той се отдал в служба на своето паство. Но ненавистни езичници го прогонили и той отишъл в Самария. Така започнала апостолската мисия на св. Филип. Народът с радост слушал разказите му за Богочовека Исус, дивял се на чудесата на светия отец, който прогонвал нечистите духове и лекувал неизлечимо болните. Апостолското си дело Филип продължил и в Газа, където обиколил много градове и обърнал в Христовата вяра много хора. Животът на дякон Филип завършил в Тралия, Мала Азия, където бил избран за епископ.

Празнува Филип (или на 14 ноември)