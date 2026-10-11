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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23712563 www.24chasa.bg

Натоварено движение за камиони на "Капитан Андреево"

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ГКПП Капитан Андреево Снимка: Снимка: Архив

Интензивен е трафикът на граничния с Турция контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево"  на изход за товарни автомобили, съобщава Главна дирекция "Гранична полиция" на сайта си. Информацията е към 6:00 часа. 

На границата с Румъния движението е нормално на всички преходи. От "Гранична полиция" напомнят, че от юли фериботните връзки през Оряхово – Бекет и Свищов - Зимнич временно преустановиха работа заради ниското ниво на река Дунав. 

На границата с Гърция преминаването е нормално на всички преходи. ПРез "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. 

През преходите "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границите с Р Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален през всички ГКПП.

ГКПП Капитан Андреево

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