Печени ябълки и сливи с карамелизирани пуканки

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КОЙ ГОТВИ

“Предлагам лек десерт от есенни плодове. Комбинацията от печени плодове с масло, киселинността на касиса, сладостта на пудрата захар и контрастът в текстурите от сладоледа и хрупкавите ядки и пуканки е отлична.”, ни пише Румен Петров.

ПРОДУКТИ

Ябълки и сливи според размера на тавата, краве масло, желе от касис, пудра захар за поръсване

За карамелизираните пуканки: 80-100 г царевица за пуканки, 150-200 г бяла или кафява захар, 50-80 г краве масло, щипка сол

За гарниране: сладолед

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Обелваме ябълките и ги почистваме. Може да ги нарежем на резени или да ги издълбаем цели. Сливите разполовяваме и отстраняваме костилките. Разпределяме ги в тава и върху тях слагаме бучици масло.

Печем в предварително загрята фурна на 180 градуса 20 - 30 минути, докато омекнат и пуснат сок. Малко преди да ги извадим, може да добавим желето от касис.

Разпределяме още топлите плодове в десертни чинийки, поръсваме леко с пудра захар и гарнираме с топка сладолед.

Завършваме с хрупкав акцент - карамелизирани пуканки. Тях ги приготвяме в тенджера с малко мазнина или на микровълнова. Отстраняваме неизпуканите зрънца.

Слагаме в дълбок тиган захарта на умерен огън. След като захарта се разтопи и придобие златисто-кафяв цвят, разклащаме леко тигана и добавяме маслото. Изсипваме вътре пуканките и разбъркваме така, че карамелът да ги покрие.